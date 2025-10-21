RTX в III квартале увеличила чистую прибыль на 30% и повысила прогноз на 2025 год

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американская авиастроительная и оборонная RTX Corp. (ранее Raytheon Technologies) в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 30% и повысила прогнозы финансовых показателей на текущий год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,918 млрд, или $1,41 в расчете на акцию, по сравнению с $1,472 млрд, или $1,09 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов повысилась на 17% до $1,7 на бумагу.

Выручка выросла на 12% и достигла $22,478 млрд против $20,089 млрд годом ранее.

Опрошенные LSEG аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль в $1,41 на бумагу при выручке в $21,31 млрд.

Портфель заказов компании на конец третьего квартала составил $251 млрд, что на 14% выше, чем годом ранее.

Выручка подразделения Collins Aerospace, поставщика решений для аэрокосмического сектора и оборонной промышленности, в июле-сентябре выросла на 8% (до $7,621 млрд), производителя авиадвигателей Pratt & Whitney - на 16% (до $8,423 млрд), подразделения Raytheon - на 10% (до $7,045 млрд).

RTX улучшила прогноз скорректированной прибыли на 2025 год до $6,1-6,2 на акцию с ожидавшихся ранее $5,8-5,95. Ожидания для выручки были повышены до $86,5-87 млрд с $84,75-85,5 млрд, также планируется органический рост продаж в диапазоне 8-9% против 6-7% прежде.

Котировки акций RTX повышаются на 5% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года рыночная стоимость компании выросла почти на 39% (до $215 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 14,5%.

Raytheon была образована в результате слияния United Technologies Corp. и Raytheon Co. в апреле 2020 года. В июле 2023 года компания сменила название на RTX.