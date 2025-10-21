Поиск

RTX в III квартале увеличила чистую прибыль на 30% и повысила прогноз на 2025 год

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американская авиастроительная и оборонная RTX Corp. (ранее Raytheon Technologies) в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 30% и повысила прогнозы финансовых показателей на текущий год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,918 млрд, или $1,41 в расчете на акцию, по сравнению с $1,472 млрд, или $1,09 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов повысилась на 17% до $1,7 на бумагу.

Выручка выросла на 12% и достигла $22,478 млрд против $20,089 млрд годом ранее.

Опрошенные LSEG аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль в $1,41 на бумагу при выручке в $21,31 млрд.

Портфель заказов компании на конец третьего квартала составил $251 млрд, что на 14% выше, чем годом ранее.

Выручка подразделения Collins Aerospace, поставщика решений для аэрокосмического сектора и оборонной промышленности, в июле-сентябре выросла на 8% (до $7,621 млрд), производителя авиадвигателей Pratt & Whitney - на 16% (до $8,423 млрд), подразделения Raytheon - на 10% (до $7,045 млрд).

RTX улучшила прогноз скорректированной прибыли на 2025 год до $6,1-6,2 на акцию с ожидавшихся ранее $5,8-5,95. Ожидания для выручки были повышены до $86,5-87 млрд с $84,75-85,5 млрд, также планируется органический рост продаж в диапазоне 8-9% против 6-7% прежде.

Котировки акций RTX повышаются на 5% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года рыночная стоимость компании выросла почти на 39% (до $215 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил 14,5%.

Raytheon была образована в результате слияния United Technologies Corp. и Raytheon Co. в апреле 2020 года. В июле 2023 года компания сменила название на RTX.

RTX Raytheon Technologies
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп заявил о готовности стран Ближнего Востока ввести войска в Газу при необходимости

Трамп заявил о готовности стран Ближнего Востока ввести войска в Газу при необходимости

FT сообщила, что встреча Лаврова и Рубио может пройти в Будапеште 30 октября

Бывший французский президент Саркози начал отбывать тюремный срок

Бывший французский президент Саркози начал отбывать тюремный срок

Совершивший покушение на премьера Словакии осужден на 21 год

Нефть Brent подешевела до $60,93 за баррель

Ключевая нижняя палата парламента Японии поддержала кандидатуру Такаити на пост премьера

Ключевая нижняя палата парламента Японии поддержала кандидатуру Такаити на пост премьера
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2470 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });