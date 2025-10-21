Израиль призвал премьера Канады отказаться от обещания арестовать Нетаньяху

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Власти Израиля призвали канадского премьера Марка Карни отказаться от своего намерения арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в соответствии с ордером Международного уголовного суда (МУС) в случае его визита в Канаду, сообщает во вторник The Times of Israel.

"Мы верим, что премьер-министр Карни, конечно же, должен пересмотреть это решение и принять в Канаде премьер-министра Нетаньяху, лидера единственного еврейского и демократического государства на Ближнем Востоке", - заявила журналистам представитель правительства Израиля Шош Бедросян.

Ранее в интервью Bloomberg Карни положительно ответил на вопрос о том, выполнит ли он обещание своего предшественника Джастина Трюдо арестовать Нетаньяху по ордеру МУС.

Издание напоминает, что на прошлой неделе МУС отклонил апелляцию Израиля по ордерам на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

В 2024 году суд выдал ордеры на арест израильских политиков за "преступления против человечности и военные преступления".