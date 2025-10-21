Поиск

Трамп считает, что сможет урегулировать еще один конфликт в мире

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся добиться урегулирования еще одного конфликта в мире.

"Хотите верьте, хотите - нет, но решение девятого конфликта - на подходе", - сказал Трамп в ходе выступления в Белом доме.

Он пояснил, что за свой второй президентский срок смог решить уже восемь международных кризисов.

Трамп в ходе речи не стал объяснять, какой конфликт он считает девятым. Однако в прошлом, говоря о "девятом конфликте", он имел в виду украинский кризис.

Журналист NBC сообщил, что подготовка к встрече Путина и Трампа приостановлена

