США намерены пополнить стратегический нефтяной резерв на 1 млн баррелей

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - США планируют пополнить стратегический нефтяной резерв (SPR) на 1 млн баррелей, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя министерства энергетики страны.

По его словам, министерство во вторник объявит о планах закупки нефти с поставкой в декабре и январе с использованием части из $171 млн, выделенных в рамках бюджетного закона президента Дональда Трампа.

После этих новостей Brent дорожает на 0,54%, до $61,34 за баррель. WTI прибавляет 0,68% и торгуется по $57,91 за баррель.

Трамп ранее обещал пополнить SPR, в котором сейчас около 408 млн баррелей. Максимально допустимый размер резерва составляет порядка 700 млн баррелей.