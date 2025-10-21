Поиск

США намерены пополнить стратегический нефтяной резерв на 1 млн баррелей

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - США планируют пополнить стратегический нефтяной резерв (SPR) на 1 млн баррелей, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя министерства энергетики страны.

По его словам, министерство во вторник объявит о планах закупки нефти с поставкой в декабре и январе с использованием части из $171 млн, выделенных в рамках бюджетного закона президента Дональда Трампа.

После этих новостей Brent дорожает на 0,54%, до $61,34 за баррель. WTI прибавляет 0,68% и торгуется по $57,91 за баррель.

Трамп ранее обещал пополнить SPR, в котором сейчас около 408 млн баррелей. Максимально допустимый размер резерва составляет порядка 700 млн баррелей.

Brent WTI США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Журналист NBC сообщил, что подготовка к встрече Путина и Трампа приостановлена

Журналист NBC сообщил, что подготовка к встрече Путина и Трампа приостановлена
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп заявил о готовности стран Ближнего Востока ввести войска в Газу при необходимости

Трамп заявил о готовности стран Ближнего Востока ввести войска в Газу при необходимости

FT сообщила, что встреча Лаврова и Рубио может пройти в Будапеште 30 октября

Бывший французский президент Саркози начал отбывать тюремный срок

Бывший французский президент Саркози начал отбывать тюремный срок
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7404 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2470 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });