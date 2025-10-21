Лавров обсудил по телефону с главой МИД Алжира задачи укрепления стратегического партнерства между двумя странами

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с госминистром, главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом вопросы сотрудничества между двумя странами, сообщает МИД России.

"Министры рассмотрели приоритетные задачи дальнейшего укрепления отношений углублённого стратегического партнёрства между Россией и Алжиром", - говорится в опубликованном во вторник сообщении в телеграм-канале МИД РФ.

"С обеих сторон было выражено удовлетворение высоким уровнем доверительного политического диалога и надёжного взаимодействия на различных многосторонних площадках, прежде всего в ООН", - отмечается в сообщении.

"В данном контексте особое внимание уделено программе работы Совета Безопасности ООН в свете российского председательства в нём в текущем месяце с акцентом на проблематику западносахарского урегулирования", - сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Телефонный разговор состоялся по инициативе алжирской стороны.