Госсекретарь США обсудил с премьером Ирака двусторонние отношения

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с премьером Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани обсудил отношения в сфере торговли, сообщили во вторник в Госдепартаменте.

"Госсекретарь и премьер обсудили усилия по завершению оформления американских коммерческих сделок в Ираке", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Рубио также поздравил иракского премьера с возобновлением экспорта нефти по трубопроводу между Ираком и Турцией. Госсекретарь добавил, что "это принесет пользу Ираку, Турции и американскому бизнесу".

Согласно сообщению, Рубио отметил, что США привержены работе с иракскими партнерами для сохранения суверенитета Ирака, усиления региональной стабильности и экономических связей.