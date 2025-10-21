Поиск

Рютте на этой неделе проведет переговоры с Трампом

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте отправляется с визитом в США, в ходе которого проведет встречу с американским президентом Дональдом Трампом, сообщают во вторник вечером в Североатлантическом альянсе.

"21-22 октября генсек НАТО Марк Рютте направляется в Вашингтон. Там он проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.

В нем указывается, что общения с прессой в ходе этой поездки у Рютте не планируется. Темы, которые он планирует поднять на встрече с президентом США, не указываются.

НАТО Марк Рютте США Трамп
