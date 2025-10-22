Лавров встретится с главой МИД Казахстана Кошербаевым

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"22 октября состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Казахстан, который будет находиться в Москве с первым официальным визитом после своего назначения на этот пост", - сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что главы министерств "комплексно обсудят широкий спектр вопросов многопланового многостороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, в том числе в контексте предстоящего государственного визита президента Казахстана в Российскую Федерацию".

"Особое внимание будет уделено взаимодействию России и Казахстана в рамках интеграционных механизмов на евразийском пространстве: ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, СНГ", - пояснила Захарова.

Она уточнила, что министры "сверят часы" по вопросам "региональной и глобальной повестки дня, а также обменяются мнениями по актуальным международным проблемам".