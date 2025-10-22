Посол Буркина-Фасо сообщил о планах построить малую АЭС с "Росатомом"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Буркина-Фасо рассчитывает совместно с госкорпорацией "Росатом" построить малую АЭС к 2030 году, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на посла африканского государства в РФ Аристида Рапугдондбу Людовика Тапсобу.

"У нас прекрасные отношения с "Росатомом". Наши студенты уже обучаются (технологиям в ядерной сфере - "Известия"). Через пять лет, я думаю, у нас получится построить АЭС. Пока мы смотрим на АЭС малой мощности, но в будущем, конечно, будем строить большую", - сказал дипломат в беседе с изданием.

"Росатом" укрепляет стратегическое партнерство с Буркина-Фасо, открывая новую страницу в развитии мирного атома в Западной Африке. Сегодня приоритет - создание надежной нормативно-правовой базы для реализации проектов мирного использования атомной энергии, заявили газете в пресс-службе госкорпорации.

"Более детальная проработка размещения на территории Буркина-Фасо атомной электростанции представляется возможной по мере модернизации и масштабирования национальной энергетической системы и формирования международно-правовой базы", - уточнили в "Росатоме".

Посол Буркина-Фасо сообщил изданию, что планируются и новые экономические соглашения с Россией.

"У нас уже стратегическое партнерство. Я не сомневаюсь, что будут новые контракты в будущем", - резюмировал Тапсоба.

Издание напоминает, что переговоры о развитии атомной энергетики в африканском государстве ведутся последние несколько лет. В октябре 2023 года Россия и Буркина-Фасо подписали меморандум о взаимопонимании в области использования ядерной энергии в мирных целях. В марте 2024 года на форуме "Атомэкспо-2024" стороны одобрили дорожную карту для развития сотрудничества. В августе 2024 года правительство Буркина-Фасо запустило агентство по атомной энергии.

Новый шаг вперед был сделан в 2025 году на Петербургском международном экономическом форуме, где были подписаны три ключевых меморандума, охватывающие подготовку кадров, развитие ядерной инфраструктуры и формирование позитивного общественного восприятия атомной энергетики, уточняется в публикации.

Параллельно Уагадугу сотрудничает с Москвой в обучении специалистов для будущей АЭС. В 2024 году власти Буркина-Фасо договорились отправить студентов в ведущие российские университеты для получения профильного образования по основным специальностям в области атомной энергетики, пишут "Известия".