Экспорт Японии в сентябре вырос впервые за пять месяцев - на 4,2%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Экспорт Японии в сентябре увеличился на 4,2% относительно того же месяца прошлого года и составил 9,414 трлн иен ($62 млрд), сообщило министерство финансов.

Это первое повышение показателя за последние пять месяцев (с апреля).

Аналитики в среднем ожидали роста на 4,6%, сообщает Trading Economics. В августе экспорт снизился на 0,1%.

Поставки в Южную Корею в прошлом месяце сократились на 4,4%, в Австралию - на 11,1%.

Экспорт в США упал на 13,3%, снижение было зафиксировано по итогам шестого месяца подряд. В том числе продажи автомобилей рухнули на 24,2%, полупроводникового оборудования - на 45,7%.

При этом поставки в Китай выросли на 5,8%, в страны АСЕАН - на 8%, в Россию - на 7%, в государства Европейского союза - на 5%.

Импорт Японии в сентябре повысился на 3,3% и составил 9,648 трлн иен (максимальный показатель за восемь месяцев). Эксперты прогнозировали прирост на 0,6% после падения на 5,2% в августе.

Поставки в Японию из Китая в прошлом месяце увеличились на 9,8%, из США - на 7,1%, из АСЕАН - на 3,3%, из ЕС - на 13%, из России - на 4,1%. При этом импорт из Австралии упал на 19,8%, из стран Ближнего Востока - на 9,8%.

Внешнеторговый дефицит Японии в сентябре составил 234,6 млрд иен по сравнению с 306,1 млрд иен в том же месяце годом ранее и 242,8 млрд иен в августе.