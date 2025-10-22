Поиск

Трамп на следующей неделе отправится в Японию

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп с 27 по 29 октября посетит Японию, проведет переговоры с новым премьером Санаэ Такаити, заявил в среду генеральный секретарь японского кабинета министров Минору Кихара.

"Визит президента Трампа даст крайне значимую возможность еще сильнее укрепить альянс США и Японии", - приводит Kyodo слова Кихары.

Он выразил надежду, что поездка Трампа позволит установить личные доверительные отношения между ним и премьером Такаити, обеспечит совместную реализацию концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

По данным источников Kyodo, Такаити планирует обсудить с Трампом совместный ответ Японии и США на рост военного присутствия КНР в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, ракетную и ядерную программу КНДР. Другими темами станут американо-японская торговля, заключенное в минувшем июле инвестиционное соглашение стран и оборонные расходы Японии.

Ожидается, что в понедельник Трамп встретится с императором Японии Нарухито, во вторник - с Такаити, также посетит военно-морскую базу США в Йокосуке.

В предыдущий раз Трамп побывал в Японии в 2019 году. На этот раз, до поездки в Токио, Трамп, как ожидается, посетит саммит АСЕАН в Малайзии, а затем отправится на саммит АТЭС в Южную Корею, где может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

В свою очередь новый глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что будет координировать с Вашингтоном реализацию американо-японского торгового соглашения, согласно которому товары из Японии облагаются пошлинами в 15%.

Парламент Японии накануне избрал Такаити – главу правящей Либерально-демократической партии – премьером страны.

64-летняя Такаити, по оценкам Kyodo, известна "жесткими взглядами на безопасность". Экс-министр внутренних дел выступает, в частности, за пересмотр девятой статьи японской конституции 1947 года, провозглашающей отказ страны от милитаризма.

Такаити считают сторонницей крайне правых и националистических взглядов, она состоит в рядах крупнейшей в Японии консервативной и националистической неправительственной организации и лоббистской группы "Ниппон Кайги". Является заместителем председателя парламентской конференции по восстановлению святынь синтоизма и продвижению нравственного воспитания. Неоднократно посещала синтоистское святилище Ясукуни – символ японского милитаризма: визиты японских высокопоставленных чиновников в храм Ясукуни традиционно вызывают резкую реакцию в Пекине, Сеуле и Пхеньяне и рассматриваются как оскорбление стран, пострадавших от японской оккупации. Также она критически высказывалась об экономической политике КНР и отстаивала необходимость снизить зависимость от Китая в экономической сфере.

США Япония Дональд Трамп Санаэ Такаити
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Полиция задержала шестерых человек во время беспорядков в Дублине

Полиция задержала шестерых человек во время беспорядков в Дублине

Орбан по-прежнему готовится к проведению встречи Путина и Трампа в Будапеште

В столице Перу объявлено чрезвычайное положение из-за насилия на акциях протеста

В столице Перу объявлено чрезвычайное положение из-за насилия на акциях протеста

Оператор месторождения Карачаганак приступил к восстановлению добычи

Что случилось этой ночью: среда, 22 октября

Комитет Сената США готовится принять три законопроекта об усилении давления на РФ

Комитет Сената США готовится принять три законопроекта об усилении давления на РФ

Трамп ожидает через два дня большей ясности относительно встречи с Путиным

Трамп ожидает через два дня большей ясности относительно встречи с Путиным

Журналист NBC сообщил, что подготовка к встрече Путина и Трампа приостановлена

Журналист NBC сообщил, что подготовка к встрече Путина и Трампа приостановлена
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп заявил о готовности стран Ближнего Востока ввести войска в Газу при необходимости

Трамп заявил о готовности стран Ближнего Востока ввести войска в Газу при необходимости
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });