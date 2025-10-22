Трамп на следующей неделе отправится в Японию

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп с 27 по 29 октября посетит Японию, проведет переговоры с новым премьером Санаэ Такаити, заявил в среду генеральный секретарь японского кабинета министров Минору Кихара.

"Визит президента Трампа даст крайне значимую возможность еще сильнее укрепить альянс США и Японии", - приводит Kyodo слова Кихары.

Он выразил надежду, что поездка Трампа позволит установить личные доверительные отношения между ним и премьером Такаити, обеспечит совместную реализацию концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

По данным источников Kyodo, Такаити планирует обсудить с Трампом совместный ответ Японии и США на рост военного присутствия КНР в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, ракетную и ядерную программу КНДР. Другими темами станут американо-японская торговля, заключенное в минувшем июле инвестиционное соглашение стран и оборонные расходы Японии.

Ожидается, что в понедельник Трамп встретится с императором Японии Нарухито, во вторник - с Такаити, также посетит военно-морскую базу США в Йокосуке.

В предыдущий раз Трамп побывал в Японии в 2019 году. На этот раз, до поездки в Токио, Трамп, как ожидается, посетит саммит АСЕАН в Малайзии, а затем отправится на саммит АТЭС в Южную Корею, где может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

В свою очередь новый глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что будет координировать с Вашингтоном реализацию американо-японского торгового соглашения, согласно которому товары из Японии облагаются пошлинами в 15%.

Парламент Японии накануне избрал Такаити – главу правящей Либерально-демократической партии – премьером страны.

64-летняя Такаити, по оценкам Kyodo, известна "жесткими взглядами на безопасность". Экс-министр внутренних дел выступает, в частности, за пересмотр девятой статьи японской конституции 1947 года, провозглашающей отказ страны от милитаризма.

Такаити считают сторонницей крайне правых и националистических взглядов, она состоит в рядах крупнейшей в Японии консервативной и националистической неправительственной организации и лоббистской группы "Ниппон Кайги". Является заместителем председателя парламентской конференции по восстановлению святынь синтоизма и продвижению нравственного воспитания. Неоднократно посещала синтоистское святилище Ясукуни – символ японского милитаризма: визиты японских высокопоставленных чиновников в храм Ясукуни традиционно вызывают резкую реакцию в Пекине, Сеуле и Пхеньяне и рассматриваются как оскорбление стран, пострадавших от японской оккупации. Также она критически высказывалась об экономической политике КНР и отстаивала необходимость снизить зависимость от Китая в экономической сфере.