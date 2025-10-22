Поиск

В столице Перу объявлено чрезвычайное положение из-за насилия на акциях протеста

Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент Перу Хосе Хери объявил в Лиме чрезвычайное положение в попытке остановить насилие на протестных акциях, сообщает в среду Associated Press (AP).

"В телевизионном обращении Хери заявил, что чрезвычайное положение в Лиме продлится 30 дней, и добавил, что власти рассматривают меры, включая развертывание солдат для помощи полиции и ограничение некоторых прав, таких как свобода собраний и передвижения", - пишет AP.

Позже его правительство опубликовало указ, официально объявляющий чрезвычайное положение.

На прошлой неделе в Перу прошли массовые протесты. В четверг протестующие, возглавляемые активистами поколения Z, потребовали отставки президента. Демонстрация переросла в беспорядки, в результате которых один человек погиб и около ста пострадали.

Председатель конгресса Перу Хосе Хери 10 октября принес присягу в должности президента страны после импичмента предыдущей главы государства Дины Болуарте.

Перуанский парламент полным составом проголосовал за отстранение Болуарте с поста президента 9 октября. Причиной называется "неспособность властей сдержать всплеск преступности" в стране.

