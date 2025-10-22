Поиск

Heineken сократила выручку в III квартале на 4%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Heineken, одна из крупнейших пивоваренных компаний мира, сократила выручку в третьем квартале 2025 года на 4% из-за снижения продаж пива.

Компания ожидает падения объемов реализации по итогам всего года на фоне ослабления потребительского спроса. В связи с этим она ухудшила годовой прогноз скорректированной прибыли.

Как говорится в пресс-релизе Heineken, выручка в третьем квартале сократилась до 8,71 млрд евро с 9,07 млрд евро за аналогичный период предыдущего года.

Выручка без учета единовременных факторов и амортизации (BEIA) уменьшилась на 3% до 7,33 млрд евро с 7,56 млрд евро годом ранее. Ее органическое снижение составило 0,3%. Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самой компанией, предполагал, что органическое снижение составит 0,8%.

Продажи пива в натуральном выражении в минувшем квартале сократились на 4,3%, реализация продукции под брендом Heineken уменьшилась на 0,6%. Заметное падение продаж было отмечено в американском регионе (-7,4%) и в Европе (-4,7%).

Компания прогнозирует "сдержанное снижение" продаж пива по итогам всего года, полагая, что сохранение макроэкономической нестабильности и глобальное инфляционное давление будут негативно сказываться на потребительском спросе.

В связи с этим Heineken ожидает, что органический рост ее скорректированной операционной прибыли в этом году будет ближе к нижней границе озвученного ранее прогнозного диапазона в 4-8%.

Акции Heineken подорожали на 2% с начала текущего года.

Heineken реализует продукцию более чем в 190 странах мира. Портфель компании насчитывает свыше 350 брендов, включая марки Heineken, Amstel, Anchor, Biere Larue, Bintang, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados, Dos Equis, Foster's, Newcastle Brown Ale, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и Zywiec.

