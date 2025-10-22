Поиск

Полиция задержала шестерых человек во время беспорядков в Дублине

Полиция задержала шестерых человек во время беспорядков в Дублине
Фото: Natalia Campos/Getty Images

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Ирландские полицейские в ночь на среду задержали шестерых участников беспорядков в Дублине, сообщают британские СМИ.

"Шестерых участников акции протеста возле гостиницы для беженцев задержали после того, как они напали с кирпичами, пиротехникой и стеклянными бутылками на ирландских полицейских", - передает телеканал.

Число участников беспорядков оценивается в "несколько тысяч человек".

Сообщается о попытке протестующих прорваться в гостиницу и ослепить экипаж полицейского вертолета лазерными указками, а также о поджоге полицейской машины.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин осудил насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Волнения в Дублине происходят уже вторую ночь подряд. Поводом к беспорядкам послужило изнасилование утром 21 октября несовершеннолетней девочки, предположительно, иммигрантом. В тот же день он предстал перед судом. Имя фигуранта не разглашается, однако, по данным телеканала Sky News, при предъявлении обвинений потребовался переводчик с арабского языка.

Дублин Ирландия
