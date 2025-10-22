Поиск

Hermes в III квартале увеличил выручку на 4,8%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Французский дом моды Hermes International SCA в третьем квартале 2025 года увеличил выручку на 4,8% до 3,881 млрд евро по сравнению с 3,704 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности.

Рост без учета изменения курсов обмена валют составил 9,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 10%, по данным Visible Alpha.

Продажи во Франции увеличились на 10,4% (до 403 млн евро), в остальных странах Европы - на 8,3% (до 633 млн евро), в Японии - на 8% (до 389 млн евро). В Азиатско-Тихоокеанском регионе без учета Японии выручка повысилась на 0,3% (до 1,589 млрд евро), в Северной и Южной Америке - на 7,2% (до 714 млн евро). В остальных регионах, включая Ближний Восток, показатель вырос на 6,1% (до 154 млн евро).

Выручка в сегменте кожгалантереи в минувшем квартале поднялась на 8,1% (до 1,7 млрд евро), одежды и аксессуаров - на 2% (до 1,157 млрд евро), часов - на 4% (до 131 млн евро). При этом реализация шелковых и текстильных изделий сократилась на 0,7% (до 209 млн евро), парфюмерии и косметики - на 8,6% (до 118 млн евро).

В январе-сентябре общая выручка Hermes стала больше на 6,3% и достигла 11,916 млрд евро. Без учета колебаний обменных курсов рост составил 8,6%.

Компания подтвердила прогноз, предусматривающий рост выручки в среднесрочной перспективе без учета колебаний обменных курсов.

Котировки акций Hermes в ходе торгов в среду снижаются на 4,1%. С начала текущего года капитализация компании уменьшилась на 7,1% (до 235 млрд евро), тогда как фондовый индекс CAC 40 прибавил 11,2%.

Hermes выпускает различную продукцию: одежду, аксессуары, часы, парфюмерию, ювелирные изделия, предметы сервировки стола, конную упряжь. При этом наиболее известны сумки под марками Birkin и Kelly, а также платки.

