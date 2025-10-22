Япония в сентябре сократила импорт СПГ на 5% и увеличила прием газа из РФ на 28%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Япония, один из крупнейших покупателей сжиженного природного газа (СПГ) в мире, в сентябре 2025 года импортировала 5,156 млн тонн СПГ, что на 5% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщило министерство финансов страны. Примерно такая же динамика была в июле и августе. Импорт СПГ из РФ в сентябре составил 555 тыс. тонн (годом ранее было 432 тыс. тонн). Это максимальное значение за последние шесть месяцев.

С начала года поставки составили 47,925 млн тонн (-2,6%).

В сентябре японские импортеры продолжали активно расходовать коммерческие запасы. Их существенное накопление в преддверии грядущего отопительного сезона будет заметно в октябре.

С начала летнего сезона на азиатский рынок вернулась ценовая премия по отношению к европейским котировкам, и это не могло не оказать сдерживающего влияния на поведение отдельных импортеров Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в то время как другие активно переплачивали за СПГ на спотовом рынке. Благодаря такой выжидательной позиции с опорой на дешевые поставки по долгосрочным контрактам средняя цена импортируемого Японией топлива составила в сентябре лишь $408 за тысячу кубометров, что является минимальным показателем за последние четыре года (с осени 2021 года).

Импорт СПГ из России в сентябре составил 555 тыс. тонн (годом ранее было 432 тыс. тонн). Это максимальное значение за последние шесть месяцев. С начала года поставки российского СПГ в Японию выросли на 4% до 4,287 млн тонн. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ " (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies , китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк". В летний период на производственных объектах традиционно проводятся плановые профилактические мероприятия, которые могут сопровождаться сокращением или остановкой производства и поставок.

Поставки из США в Японию в отчетном месяце обрушились в шесть раз до 127 тыс. тонн (это всего два танкера), с начала года они сократились на 37% до 2,907 млн тонн.

Экспорт из региона АСЕАН вырос на 8% до 1,46 млн тонн в сентябре и до 11,949 млн тонн с начала года (-3%).

Ближневосточный экспорт в сентябре падает на 22% - до 565 тыс. тонн, с начала года поставки снижаются на 7% - до 5,183 млн тонн.

В статистике отражено получение одной партии СПГ из Китая в сентябре. Ранее в этом году одна партия была получена реэкспортом из КНР в апреле. В 2024 году в данных также отражено две спотовых поставки.