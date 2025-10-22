В Абхазии нашли мертвым российского туриста, пропавшего два дня назад

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС Абхазии обнаружили тело российского туриста из Архангельской области, пропавшего ранее в селе Кындыг, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, спасатели вместе с сотрудниками МВД искали 68-летнего россиянина в течение двух дней.

Мужчина вместе с супругой отдыхали в селе Кындыг Очамчирского района. По предварительным данным, 20 октября после конфликта с женой мужчина покинул место временного проживания и перестал отвечать на звонки.

В среду поисково-спасательный отряд города Очамчира обнаружил тело погибшего в лесу у села Кындыг.

По факту смерти гражданина РФ прокуратура Очамчирского района проводит расследование, отмечается в сообщении МЧС республики.