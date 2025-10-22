Швеция может поставить Киеву до 150 истребителей Gripen

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский подписали в среду соглашение, в рамках которого Стокгольм может поставить Киеву до 150 истребителей Gripen, говорится на сайте шведского правительства.

"Сегодня мы подписали меморандум о намерении, который позволяет сделать шаг вперед для возможной массовой экспортной сделки относительно Gripen - вероятно, от 100 до 150 истребителей", - приводит пресс-служба правительства слова премьера.

Кристерссон и Зеленский ранее провели встречу в шведском городе Линчепинг, который называют авиационной столицей Швеции.

Gripen - шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, с 1997 года находящийся на вооружении ВВС Швеции. Также эксплуатируется ВВС Венгрии, Чехии, ЮАР и Таиланда. Способен нести, в частности, американские ракеты AMRAAM, немецкие ракеты TAURUS и кассетные боеприпасы.