Поиск

Швеция может поставить Киеву до 150 истребителей Gripen

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский подписали в среду соглашение, в рамках которого Стокгольм может поставить Киеву до 150 истребителей Gripen, говорится на сайте шведского правительства.

"Сегодня мы подписали меморандум о намерении, который позволяет сделать шаг вперед для возможной массовой экспортной сделки относительно Gripen - вероятно, от 100 до 150 истребителей", - приводит пресс-служба правительства слова премьера.

Кристерссон и Зеленский ранее провели встречу в шведском городе Линчепинг, который называют авиационной столицей Швеции.

Gripen - шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, с 1997 года находящийся на вооружении ВВС Швеции. Также эксплуатируется ВВС Венгрии, Чехии, ЮАР и Таиланда. Способен нести, в частности, американские ракеты AMRAAM, немецкие ракеты TAURUS и кассетные боеприпасы.

Владимир Зеленский Швеция Украина Ульф Кристерссон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пашинян заявил, что Католикос всех армян лишен сана

Пашинян заявил, что Католикос всех армян лишен сана

Президент Сербии назвал терактом инцидент у здания парламента

Президент Сербии назвал терактом инцидент у здания парламента

Япония в сентябре сократила импорт СПГ на 5% и увеличила прием газа из РФ на 28%

Фицо допустил поддержку Словакией новых санкций против РФ при определенных условиях

Фицо допустил поддержку Словакией новых санкций против РФ при определенных условиях

Полиция задержала шестерых человек во время беспорядков в Дублине

Полиция задержала шестерых человек во время беспорядков в Дублине

Орбан по-прежнему готовится к проведению встречи Путина и Трампа в Будапеште

Орбан по-прежнему готовится к проведению встречи Путина и Трампа в Будапеште

В столице Перу объявлено чрезвычайное положение из-за насилия на акциях протеста

В столице Перу объявлено чрезвычайное положение из-за насилия на акциях протеста

Оператор месторождения Карачаганак приступил к восстановлению добычи

Что случилось этой ночью: среда, 22 октября

Комитет Сената США готовится принять три законопроекта об усилении давления на РФ

Комитет Сената США готовится принять три законопроекта об усилении давления на РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7410 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });