СПГ-проект CP2 LNG компании Venture Global получил разрешение на экспорт из США 28,4 млн т СПГ в год

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго США выдало компании Venture Global окончательное разрешение на экспорт сжиженного природного газа в страны, с которыми у Штатов нет соглашения о свободной торговле, с проекта CP2 LNG (округ Кэмерон, штат Луизиана), сообщило ведомство.

Согласно пресс-релизу, это разрешение позволяет экспортировать до 3,96 млрд куб. футов (28,4 млн т в год - ИФ) СПГ в страны, не входящие в Соглашение о свободной торговле (non-Free Trade Agreement - FTA).

Как сообщалось в июле, Venture Global LNG приняла окончательное инвестрешение по первой фазе CP2 LNG и привлечении финансирования для него в объеме $15,1 млрд.

Благодаря этому проекту компания рассчитывает стать крупнейшим экспортером американского СПГ. Пиковая мощность завода составит 28 млн тонн в год, начало поставок запланировано на 2027 год.

Завод предполагает строительство 36 линий по 626 тыс. т в год, говорится на сайте компании.

Договоры о закупках СПГ с первой очереди завода уже заключены с компаниями из Европы, Азии и остального мира. В последние несколько недель Venture Global объявила о закрытии крупных сделок на поставку СПГ с итальянской Eni и германской SEFE.

