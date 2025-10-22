Google разработала квантовый алгоритм, работающий в 13 тыс. раз быстрее алгоритма суперкомпьютеров

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., разработала квантовый алгоритм Quantum Echoes, работающий в 13 тыс. раз быстрее самого современного классического алгоритма на суперкомпьютерах, говорится в ее статье в журнале Nature.

Новый алгоритм работает на собственном процессоре Google и представляет собой шаг в направлении практического использования квантовых вычислений. Пока они используются в основном в исследовательских целях.

В будущем Quantum Echoes сможет помочь в измерении структуры молекул, что может облегчить разработку лекарственных препаратов и новых типов материалов, приводит Reuters слова менеджеров Google.

Компания также рассчитывает, что новый алгоритм поможет создавать наборы данных для бионаук и других областей, где нет качественных корпусов данных для обучения ИИ-моделей.