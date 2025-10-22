США и Катар призвали ЕС изменить директиву по проверке корпоративной устойчивости

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU -Министры энергетики США и Катара Крис Райт и Саад аль-Кааби направили Евросоюзу открытое письмо, призвав изменить директиву о комплексной проверке корпоративной устойчивости (CSDDD), указывая на ее непредвиденные последствия для конкурентоспособности экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС.

Как говорится в письме, опубликованном на сайте Минэнерго США, "в течение последнего года наши две страны вели конструктивный диалог с представителями правительств ряда стран ЕС относительно содержания директивы (...), но отсутствие содержательного взаимодействия по этим важнейшим вопросам вызывает глубокую обеспокоенность, особенно, учитывая далеко идущие последствия этого законодательства".

По мнению министров США и Катара, CSDDD в его нынешней формулировке представляет собой значительный риск для доступности и надежности критически важных поставок энергии для домохозяйств и предприятий в Европе, а также экзистенциальную угрозу будущему росту, конкурентоспособности и устойчивости промышленной экономики ЕС.

"CSDDD нанесет значительный ущерб ЕС и его гражданам, поскольку приведет к росту цен на энергоносители и другие сырьевые товары, а также окажет сдерживающее воздействие на инвестиции и торговлю", - считают они.

По оценке ведомств, статьи об экстерриториальном применении директивы, о планах перехода к смягчению последствий изменения климата, о штрафных санкциях, а также о гражданско-правовой ответственности компаний "серьёзно подрывают способность американского, катарского и всего международного энергетического сообщества поддерживать и расширять партнёрские отношения и операции в ЕС".

Ранее аль-Кааби заявлял, что Доха может прекратить поставлять газ в ЕС, если страны Евросоюза будут придерживаться новой директивы. Согласно закону, который должен вступить в силу в 2027 году, страны могут налагать на компании штрафы в размере 5% от их общего годового дохода. Законодательство было принято в июне 2024 года в рамках цели достигнуть нулевого показателя по выбросам парниковых газов к 2050 году. "Если я потеряю 5% прибыли при поставках в Европу, я поставлять туда не буду (...), я не блефую", - заявил аль-Кааби, также являющийся исполнительным директором национальной нефтегазовой компании QatarEnergy