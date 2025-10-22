Поиск

Сотрудникам Пентагона ограничили контакты с Конгрессом

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Министр войны США Пит Хегсет обязал должностным лицам Пентагона получать разрешение в главном управлении по законодательным вопросам ведомства, прежде чем вступать в какие-либо контакты с законодателями в Конгрессе, сообщает The Hill.

Согласно служебным запискам от 15 и 17 октября, подписанным Хегсетом и его заместителем Стивом Файнбергом, новые правила распространяются на руководителей министерства, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов, министров видов вооруженных сил, начальников родов войск, а также глав боевых командований.

"Несанкционированные контакты с Конгрессом со стороны сотрудников (Пентагона), действующих в рамках своих официальных полномочий, независимо от того, насколько благими намерениями они продиктованы, могут подорвать общеминистерские приоритеты, имеющие решающее значение для достижения наших законодательных целей", - говорится в служебной записке.

Пентагон подтвердил изданию The Hill наличие меморандумов, а пресс-секретарь ведомства Шон Парнелл назвал это изменение "прагматичным шагом к внутреннему пересмотру процедур Министерства войны, связанных с коммуникацией с Конгрессом".

Служебная записка от 15 октября вышла день, когда почти все репортеры, аккредитованные при Пентагоне, сдали свои пропуска и покинули здание, не согласившись на новые ограничения в отношении сбора информации для репортажей.

Ограничения предусматривают меры против журналистов, которые пытаются добыть у представителей Пентагона информацию, не прошедшую предварительное одобрение для публикации.

