ВС США в Тихом океане атаковали предполагаемое судно наркоторговцев

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Американские военные впервые с начала спецоперации против наркокартелей нанесли удар по предполагаемому судну наркоторговцев за пределами Карибского моря, пишет The New York Times со ссылкой на американского чиновника.

По подозрению военных, на борту судна были наркотики. Оно было атаковано в восточной части Тихого океана у берегов Колумбии, а не в Карибском море. По данным источника издания, погибли два или три человека, находящихся на борту.

Операция стала уже восьмым ударом США по судам в регионе со 2 сентября. Ранее в администрации президента подтвердили семь ударов, в результате которых погибли 32 человека.

Американские СМИ сообщали, что Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Командование США направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку. Такие действия вызвали тревогу властей ряда стран, в том числе Венесуэлы.