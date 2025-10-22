Поиск

ВС США в Тихом океане атаковали предполагаемое судно наркоторговцев

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Американские военные впервые с начала спецоперации против наркокартелей нанесли удар по предполагаемому судну наркоторговцев за пределами Карибского моря, пишет The New York Times со ссылкой на американского чиновника.

По подозрению военных, на борту судна были наркотики. Оно было атаковано в восточной части Тихого океана у берегов Колумбии, а не в Карибском море. По данным источника издания, погибли два или три человека, находящихся на борту.

Операция стала уже восьмым ударом США по судам в регионе со 2 сентября. Ранее в администрации президента подтвердили семь ударов, в результате которых погибли 32 человека.

Американские СМИ сообщали, что Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Командование США направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку. Такие действия вызвали тревогу властей ряда стран, в том числе Венесуэлы.

США Тихий океан Карибское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава МИД Венгрии заявил, что США не отказались от саммита с РФ

Администрация США сняла ограничения на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет

Постпреды стран ЕС согласовали пакет санкций против РФ

Во Франции под следствие попали трое заключенных Санте, угрожавших Саркози

Что произошло за день: среда, 22 октября

Google разработала квантовый алгоритм, работающий в 13 тыс. раз быстрее алгоритма суперкомпьютеров

Google разработала квантовый алгоритм, работающий в 13 тыс. раз быстрее алгоритма суперкомпьютеров

Суд ЕС снял санкции с бизнесмена Михаила Гуцериева

Пашинян заявил, что Католикос всех армян лишен сана

Пашинян заявил, что Католикос всех армян лишен сана

Президент Сербии назвал терактом инцидент у здания парламента

Президент Сербии назвал терактом инцидент у здания парламента
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7411 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });