У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,6

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В акватории Соломонова моря в Папуа - Новой Гвинее зарегистрирован подземный толчок магнитудой 5,6, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 04:07 по Москве землетрясения находился в 217 км восточнее города Лаэ на острове Новая Гвинея. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "интенсивное".

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 5,2. По данным европейских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 63 км.

РАН Папуа - Новая Гвинея Соломоново море
