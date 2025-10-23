Поиск

SAP в III квартале увеличила выручку на 7%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Германская SAP SE, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, в третьем квартале увеличила выручку на 7% в годовом выражении.

Как сообщается в отчетности компании, выручка в июле-сентябре составила 9,08 млрд евро по сравнению с 8,47 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Доходы "облачного" бизнеса подскочили на 22% и достигли 5,29 млрд евро. Между тем поступления от продажи лицензий на программное обеспечение и поддержки пользователей сократились на 11% до 2,73 млрд евро.

Операционная прибыль SAP в минувшем квартале повысилась на 12% и составила 2,49 млрд евро. Прибыль после налогообложения выросла до 2 млрд евро, или 1,71 евро в расчете на акцию, по сравнению с 1,46 млрд евро, или 1,24 евро на акцию, годом ранее.

По итогам всего 2025 года SAP планирует получить операционную прибыль без учета изменения валютных курсов ближе к верхней границе предыдущего прогнозного диапазона 10,3-10,6 млрд евро, выручку от "облачного" бизнеса без учета валютных колебаний – ближе к нижней границе ожидавшихся ранее 21,6-21,9 млрд евро.

Котировки акций SAP растут на 1,1% в ходе торгов в четверг.

SAP Германия
