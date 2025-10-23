Tesla отзовет 63,6 тыс. электропикапов Cybertruck, 13 тыс. Model 3 и Model Y

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американская Tesla отзывает 63,62 тыс. электропикапов Cybertruck. Об этом сообщается на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Проблема заключается в том, что программное обеспечение делает передние габаритные огни слишком яркими, что потенциально ухудшает обзор для водителей встречного транспорта. Tesla сообщила, что было выпущено бесплатное обновление ПО для устранения этой проблемы в автомобилях Cybertruck, выпущенных в период с 13 ноября 2023 года по 11 октября 2025 года.

Компания не получала сообщений об авариях, связанных с этой неисправностью.

Также Tesla объявила об отзыве свыше 12,96 тыс. электромобилей Model 3 и Model Y из-за дефекта в компоненте аккумуляторной батареи, который может привести к внезапной потере мощности двигателя.

Эта проблема обнаружена в некоторых машинах Model 3, выпущенных в 2025 году, и Model Y этого года выпуска.