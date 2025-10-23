Поиск

Hasbro в III финквартале увеличил чистую прибыль на 5%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель игрушек Hasbro Inc. в третьем финансовом квартале увеличил чистую прибыль на 5%, а также улучшил прогноз выручки на текущий год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за квартал, который завершился 28 сентября, составила $233,9 млн, или $1,64 в расчете на акцию, по сравнению с $223,3 млн, или $1,59 на акцию, за сопоставимый период прошлого года. При этом скорректированная прибыль снизилась до $1,68 на бумагу с $1,73.

Выручка выросла на 8% до $1,39 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,63 на бумагу при выручке в $1,34 млрд.

Выручка Hasbro в сегменте Entertainment, включающем производство, распространение и лицензирование видеоконтента, в минувшем квартале повысилась на 8% до $18,6 млн. Доходы подразделения Wizards of the Coast and Digital Gaming (настольные и цифровые игры, такие как "Монополия", коллекционная карточная игра Magic: The Gathering и настольная ролевая игра Dungeons & Dragons) взлетели на 42% - до $572 млн. При этом доходы в сегменте потребительской продукции сократились на 7% и составили $797 млн.

Компания выплатила в минувшем квартале дивиденды на общую сумму $98 млн. Следующие выплаты назначены на 3 декабря, реестр акционеров закроется 19 ноября. Размер дивидендов не изменился - $0,7 на акцию.

Hasbro улучшила прогноз выручки на 2025 год и теперь ожидает ее увеличения на 7-9% без учета изменения курсов валют, тогда как ранее предполагался рост примерно на 5%. Эксперты ожидают повышения на 6,8%.

Скорректированная EBITDA теперь предполагается в диапазоне $1,24-1,26 млрд против прежней оценки в $1,17-1,20 млрд.

Котировки акций Hasbro снижаются на 0,6% в ходе предварительной сессии в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость компании увеличилась более чем на 34% (до $10,5 млрд), за это время фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил около 18%.

Hasbro
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Евросоюз намерен отказаться от российского СПГ к 1 января 2027 года

Страны ЕС смогут требовать разрешения на въезд от дипломатов РФ, аккредитованных в других странах

Страны ЕС смогут требовать разрешения на въезд от дипломатов РФ, аккредитованных в других странах

Бельгия не поддержит идею использовать замороженные активы РФ без распределения рисков

Бельгия не поддержит идею использовать замороженные активы РФ без распределения рисков

Глава ЕК заявила, что 19-й пакет санкций впервые затронет газовый сектор РФ

Глава ЕК заявила, что 19-й пакет санкций впервые затронет газовый сектор РФ

ЕС принял 19-й пакет санкций против России

ЕС принял 19-й пакет санкций против России

Brent подорожала на 3,5% до $64,79 за баррель на новостях о санкциях

Что случилось этой ночью: четверг, 23 октября

Рубио заявил, что США по-прежнему заинтересованы во встрече с Россией

Трамп рассчитывает обсудить украинский кризис на встрече с Си Цзиньпином

Генсек НАТО считает, что санкции США помогут усадить РФ за стол переговоров

Генсек НАТО считает, что санкции США помогут усадить РФ за стол переговоров
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7414 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });