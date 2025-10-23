Hasbro в III финквартале увеличил чистую прибыль на 5%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель игрушек Hasbro Inc. в третьем финансовом квартале увеличил чистую прибыль на 5%, а также улучшил прогноз выручки на текущий год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за квартал, который завершился 28 сентября, составила $233,9 млн, или $1,64 в расчете на акцию, по сравнению с $223,3 млн, или $1,59 на акцию, за сопоставимый период прошлого года. При этом скорректированная прибыль снизилась до $1,68 на бумагу с $1,73.

Выручка выросла на 8% до $1,39 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,63 на бумагу при выручке в $1,34 млрд.

Выручка Hasbro в сегменте Entertainment, включающем производство, распространение и лицензирование видеоконтента, в минувшем квартале повысилась на 8% до $18,6 млн. Доходы подразделения Wizards of the Coast and Digital Gaming (настольные и цифровые игры, такие как "Монополия", коллекционная карточная игра Magic: The Gathering и настольная ролевая игра Dungeons & Dragons) взлетели на 42% - до $572 млн. При этом доходы в сегменте потребительской продукции сократились на 7% и составили $797 млн.

Компания выплатила в минувшем квартале дивиденды на общую сумму $98 млн. Следующие выплаты назначены на 3 декабря, реестр акционеров закроется 19 ноября. Размер дивидендов не изменился - $0,7 на акцию.

Hasbro улучшила прогноз выручки на 2025 год и теперь ожидает ее увеличения на 7-9% без учета изменения курсов валют, тогда как ранее предполагался рост примерно на 5%. Эксперты ожидают повышения на 6,8%.

Скорректированная EBITDA теперь предполагается в диапазоне $1,24-1,26 млрд против прежней оценки в $1,17-1,20 млрд.

Котировки акций Hasbro снижаются на 0,6% в ходе предварительной сессии в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость компании увеличилась более чем на 34% (до $10,5 млрд), за это время фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил около 18%.