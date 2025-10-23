Военные Нигерии сообщили, что отбили атаки террористов на северо-востоке страны

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Нигерии отразили атаки радикальных исламистов, которые они пытались осуществить в четырех районах на северо-востоке страны, сообщают в четверг западные СМИ.

"Некоторые военнослужащие получили ранения, (они - ИФ) в стабильном состоянии. Террористы использовали ударные дроны и реактивные противотанковые гранатометы, жгли технику и строения, особенно в районе Мафа и Диква, где им удалось сразу прорвать оборону", - заявил пресс-секретарь контртеррористической операции нигерийских военных Сани Уба.

Атака началась ночью на ряд позиций военных в штатах Борно и Йобе. Уба добавил, что военным удалось уничтожить 50 нападающих, захватить их экипировку.

Он не пояснил, к какой группировке принадлежали нападавшие.

С начала 2000-х годов и по настоящее время на территории Нигерии действует террористическая организация "Боко харам" (запрещена в РФ). Появившаяся в 2002 году она поначалу была активна на северо-востоке Нигерии. Однако в итоге ее атаки распространились в том числе на Камерун, Нигер и Чад.