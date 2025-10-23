Поиск

Военные Нигерии сообщили, что отбили атаки террористов на северо-востоке страны

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Нигерии отразили атаки радикальных исламистов, которые они пытались осуществить в четырех районах на северо-востоке страны, сообщают в четверг западные СМИ.

"Некоторые военнослужащие получили ранения, (они - ИФ) в стабильном состоянии. Террористы использовали ударные дроны и реактивные противотанковые гранатометы, жгли технику и строения, особенно в районе Мафа и Диква, где им удалось сразу прорвать оборону", - заявил пресс-секретарь контртеррористической операции нигерийских военных Сани Уба.

Атака началась ночью на ряд позиций военных в штатах Борно и Йобе. Уба добавил, что военным удалось уничтожить 50 нападающих, захватить их экипировку.

Он не пояснил, к какой группировке принадлежали нападавшие.

С начала 2000-х годов и по настоящее время на территории Нигерии действует террористическая организация "Боко харам" (запрещена в РФ). Появившаяся в 2002 году она поначалу была активна на северо-востоке Нигерии. Однако в итоге ее атаки распространились в том числе на Камерун, Нигер и Чад.

Нигерия Боко харам
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Евросоюз намерен отказаться от российского СПГ к 1 января 2027 года

Страны ЕС смогут требовать разрешения на въезд от дипломатов РФ, аккредитованных в других странах

Страны ЕС смогут требовать разрешения на въезд от дипломатов РФ, аккредитованных в других странах

Бельгия не поддержит идею использовать замороженные активы РФ без распределения рисков

Бельгия не поддержит идею использовать замороженные активы РФ без распределения рисков

Глава ЕК заявила, что 19-й пакет санкций впервые затронет газовый сектор РФ

Глава ЕК заявила, что 19-й пакет санкций впервые затронет газовый сектор РФ

ЕС принял 19-й пакет санкций против России

ЕС принял 19-й пакет санкций против России

Brent подорожала на 3,5% до $64,79 за баррель на новостях о санкциях

Что случилось этой ночью: четверг, 23 октября

Рубио заявил, что США по-прежнему заинтересованы во встрече с Россией

Трамп рассчитывает обсудить украинский кризис на встрече с Си Цзиньпином

Генсек НАТО считает, что санкции США помогут усадить РФ за стол переговоров

Генсек НАТО считает, что санкции США помогут усадить РФ за стол переговоров
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7414 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });