Вэнс раскритиковал голосование в Израиле о возможности присоединения Западного берега Иордана

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что предложение о присоединении к Израилю Западного берега реки Иордан, которое получило поддержку накануне на предварительном голосовании в израильском парламенте, показалось ему неуместным.

"Западный берег не будет аннексирован Израилем. Это продолжит быть нашей позицией, и если кто-то хочет проводить символические голосования, то они могут, но нас это однозначно не устраивает", - передаёт газета The Times of Israel слова Вэнса.

По словам Вэнса, в Израиле это голосование рассматривали как "чисто символический" и "политический" жест.

Вэнс также заявил журналистам, что нарушения режима прекращения огня обеими сторонами конфликта являются закономерными, и, несмотря на них, перемирие держится. По словам вице-президента, Вашингтон считает, что на данном этапе необходимо лишь сделать его устойчивым.

Кроме того, Вэнс отметил, что США находятся в контакте с движением ХАМАС, но в подавляющем большинстве случаев контакты с его представителями происходят через арабских посредников.

Накануне Вэнс встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

9 октября при посредничестве президента США Дональда Трампа, а также Египта, Катара и Турции было достигнуто мирное соглашение по Газе, позднее активные военные действия в анклаве прекратились.

Движение ХАМАС вернуло Израилю 20 живых заложников. В свою очередь Израиль освободил около двух тысяч палестинских заключенных и отвел свои войска на заранее согласованные рубежи. Однако тела всех погибших заложников Израилю пока не передали.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье сообщила, что зафиксировала серьезное нарушение режима прекращения огня в секторе Газа со стороны ХАМАС. По информации The Times of Israel, двое военнослужащих погибли, еще трое получили ранения. В ответ израильские военные нанесли серию массированных ударов по Газе. В ночь на понедельник ЦАХАЛ возобновила соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа.

