Prada в январе-сентябре увеличила выручку на 6,3%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Итальянский дом моды Prada SpA в январе-сентябре 2025 года увеличил выручку на 6,3% до 4,07 млрд евро по сравнению с 3,83 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности.

Без учета изменения курсов обмена валют прирост составил около 9%.

Розничные продажи компании за три квартала повысились на 6,4% и составили 3,65 млрд евро. В том числе продажи бренда Prada сократились примерно на 2% (до 2,43 млрд евро), Miu Miu - взлетели на 41% (до 1,18 млрд евро).

В Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи поднялись на 7% (до 1,22 млрд евро), в Европе - на 4% (до 1,14 млрд евро), на Ближнем Востоке - на 18% (до 182 млн евро), в Японии - на 2% (до 474 млн евро), в Северной и Южной Америке - на 11% (до 637 млн евро).

Котировки акций Prada снизились на 0,9% по итогам торгов на Гонконгской бирже в четверг. Отчетность была опубликована после окончания сессии. Рыночная стоимость компании с начала текущего года упала на 23%, тогда как фондовый индекс Hang Seng прибавил более 29%.

Компания, которая первоначально именовалась Prada Brothers и продавала преимущественно изделия из кожи, была основана в 1913 году Марио Прада и его братом Мартино в Милане. В 1978 году компанию унаследовала внучка Марио – Миучча Прада.

В настоящее время компания представлена свыше 600 магазинами в более чем 70 странах. В число брендов компании входят, в частности, Miu Miu (молодежная линия), Car Shoe (одежда и обувь) и Church's (английский производитель обуви). На 25 фабриках компании работают более 15,5 тыс. человек.

