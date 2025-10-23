Финляндия закупит у США оружие для Украины на 100 млн евро

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии приняло решение выделить 100 млн евро на закупку оружия у США для передачи Украине, сообщил в четверг премьер-министр республики Петтери Орпо.

"В четверг правительство приняло решение выделить 100 миллионов евро на поддержку Украины путем закупки оружия у США. Это координируемый НАТО пакет поддержки под названием PURL. Финляндия участвует в совместном пакете поддержки стран Балтии и Северной Европы, который планируется доставить на Украину в ближайшем будущем", - рассказал финский премьер, которого цитирует газета Helsingin Sanomat.

"Ситуация на Украине критическая. Да, мы должны участвовать. Мы не можем оставаться в стороне, когда в этом участвуют все страны Северной Европы и Балтии", - подчеркнул он.

По словам Орпо, финансирование будет осуществлено путем внешнего заимствования средств и бюджет Финляндии пересматриваться не будет, "хоть это и увеличит долг".

Инициатива финансирования закупок американского вооружения для Украины появилась после того, как администрация США отказалась продолжать поставлять оружие Киеву бесплатно. В августе были подготовлены четыре пакета поставок американского вооружения на общую сумму около $2 млрд. Финансирование обеспечили Германия, Дания, Канада, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

15 августа на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе о решении присоединиться к этой программе объявили Эстония, Латвия, Литва, Бельгия, Люксембург, Финляндия и Исландия. В октябре об участии в ней также объявила Испания.