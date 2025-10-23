Поиск

Из-за шторма "Бенжамен" во Франции без света остались 140 тыс. домохозяйств

Последствия шторма "Бенджамин" в Швейцарии
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Более 140 тыс. домохозяйств во Франции лишись электричества из-за шторма "Бенжамен", сообщает телеканал BFMTV.

Большинство домохозяйств, оставшихся без электричества, находятся в регионах Новая Аквитания и Овернь - Рона - Альпы.

По последним данным, в 11 департаментах страны действует предупреждение об "оранжевом" уровне погодной опасности из-за сильных порывов ветра и риска наводнений.

В результате неблагоприятных погодных условий пять человек получили травмы.

Непогода привела к перебоям в движении региональных поездов. По данным железнодорожной компании SNCF, шторм повалил на железнодорожные пути примерно 30 деревьев.

Утром в четверг скорость порывов ветра в регионе Нормандия достигала 161 км/ч.

Франция
