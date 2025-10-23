Президент Бразилии Лула да Силва подтвердил планы баллотироваться на четвертый срок в 2026 году

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что намерен участвовать в выборах главы государства в октябре 2026 года, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.

"Я буду баллотироваться на четвертый срок. Мой мандат завершается в конце 2026 года, но я готовлюсь участвовать в новых выборах", - сказал Лула да Силва во время встречи со своим индонезийским коллегой Прабово Субианто в Джакарте.

Луле да Силве 79 лет. Он занимал пост президента страны два срока подряд с 2003 по 2011 год. Затем победил на выборах в 2022 году, и с 2023 года снова является главой государства.

Конституция Бразилии разрешает президенту занимать этот пост не более двух сроков подряд.