Rivian продолжит сокращение штата и уволит около 4% сотрудников

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian проводит очередной раунд сокращений, который затронет около 4% сотрудников, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, работу могут потерять свыше 600 сотрудников. На конец 2024 года в компании работало чуть менее 15 тыс. человек.

Месяц назад Rivian уволила около 1,5% сотрудников. Компания заявила, что этот шаг был направлен на уменьшение расходов в преддверии запуска более доступного внедорожника в следующем году.

Rivian и другие производители электромобилей сильно пострадали от отказа властей от политики, которая поддерживала внедрение более экологически чистых транспортных средств. Ожидается, что прекращение действия налоговой субсидии в размере $7,5 тыс. для потребителей, покупающих электромобили, приведет к падению продаж.

В третьем квартале Rivian продала 13,2 тыс. электромобилей, что на 32% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. При этом она пересмотрела прогноз поставок по итогам 2025 года до 41,5-43,5 тыс. машин с прогнозировавшихся ранее 40-46 тыс.

Котировки акций Rivian растут на 0,9% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года капитализация компании уменьшилась на 2% (до $15,7 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 18,4%.