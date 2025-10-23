Поиск

Саммит ЕС поручил ЕК разработать дорожную карту инновационной трансформации ОПК

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Европейский совет, заседающий в четверг в Брюсселе, в своих заключениях по укреплению обороны ЕС указал на важность технологического прогресса и инновационных решений для оборонной промышленности.

"Европейский совет подчеркивает важность инновационных технологий и прорывных решений и призывает (Европейскую - ИФ) комиссию представить дорожную карту трансформации оборонной промышленности", - говорится в опубликованном документе Евросовета.

В нем отмечается, что вклад в такую трансформацию может внести Украина.

"Европейский совет подчеркивает важность тесного сотрудничества с Украиной, а также ее интеграции с европейской оборонной промышленностью и ее вклада в нее, особенно в области оборонных инноваций и передовых оборонных технологий", - сказано в заключениях саммита.

На своем заседании Евросовет подвел итоги работы, "направленной на решительное повышение оборонной готовности Европы к 2030 году".

