Папа римский и Карл III совместно провели богослужение в Ватикане
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Глава Католической церкви папа римский Лев XIV и верховный правитель Церкви Англии король Великобритании Карл III совместно совершили богослужение в Сикстинской капелле, сообщает в четверг Vatican news.
На службе также присутствовали королева Камилла и архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл.
Богослужение проходило на латинском и английском языках.
Карл III находится в Ватикане с официальным визитом. Темами поездки стали единство христианской веры и экологические проблемы.