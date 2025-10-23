Папа римский и Карл III совместно провели богослужение в Ватикане

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Глава Католической церкви папа римский Лев XIV и верховный правитель Церкви Англии король Великобритании Карл III совместно совершили богослужение в Сикстинской капелле, сообщает в четверг Vatican news.

На службе также присутствовали королева Камилла и архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл.

Богослужение проходило на латинском и английском языках.

Карл III находится в Ватикане с официальным визитом. Темами поездки стали единство христианской веры и экологические проблемы.