Стратегические бомбардировщики ВВС США провели новые полеты вблизи Венесуэлы

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США в четверг провели полеты вблизи побережья Венесуэлы над нейтральными водами Карибского моря, сообщает издание The Wall Street Journal.

Бомбардировщики поднимались для выполнения миссии с авиабазы Дайс в штате Техас, сообщили изданию информированные источники. Самолеты приближались к Венесуэле на расстояние около 75 км.

На минувшей неделе стратегические бомбардировщики также совершили полеты вблизи Венесуэлы.

Пентагон назвал эти полёты "демонстрацией атаки".

США сосредоточили на базах в Карибском море крупную группировку вооруженных сил. На базах на американской территории Пуэрто-Рико находится 10 истребителей F-35B Lightning II, шесть истребителей AV-8B Harrier, 12 конвертопланов MV-22B Osprey, семь ударных дронов MQ-9 Reaper и 13 вертолетов. Кроме того, там размещены патрульные противолодочные самолеты, транспортники и воздушные танкеры.

В Карибском море к северу от Венесуэлы курсирует группировка из четырех ракетных эсминцев и боевой корабль прибрежной зоны, каждый из которых способен нести до 32 крылатых ракет Tomahawk, а также ударная атомная подлодка, оснащенная 12 такими ракетами. Помимо этого, в регионе находится группа из трех больших десантных кораблей с 3 тыс. морских пехотинцев на борту, плавбаза сил специальных операций и катера береговой охраны.