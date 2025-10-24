В Таджикистане пройдет заключительный этап учения "Содружество-Антитеррор - 2025"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Заключительный этап совместного антитеррористического учения компетентных органов государств - участников СНГ "Содружество-Антитеррор - 2025" пройдёт в Таджикистане в четверг.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-бюро Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ, особенностью этого учения станет проведение его силовой фазы в совмещенном формате с заключительным этапом учения ОДКБ "Нерушимое братство".

Первый этап учения спецслужб СНГ проходил с 7 по 9 октября, в нем приняли участие компетентные органы государств - участников СНГ.

В рамках него отрабатывались учебные задачи по выявлению и задержанию условных террористических групп, планирующих совершение терактов на объектах критической инфраструктуры и массового пребывания людей.

В рамках второго этапа учения силами специальных подразделений госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана будет проведена операция по освобождению "заложников" и нейтрализации "террористов" на захваченном гражданском самолете и в административном здании.

В рамках заключительного этапа учения с силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2025" будет проведена операция по уничтожению крупных незаконных вооруженных формирований террористической направленности.