Страны ЕС обсудили возможность использования замороженных активов РФ для кредита Украине

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Лидеры стран ЕС в ходе саммита в Брюсселе определили аспекты, которые необходимо доработать для предоставления Украине кредита за счет замороженных активов РФ, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы провели хорошее обсуждение "репарационного кредита", который будет финансироваться при помощи замороженных активов РФ, и это позволило нам определить моменты, которые нам все еще надо прояснить", - заявила она в ходе пресс-конференции.

Фон дер Ляйен отметила, что теперь страны-члены ЕС будут обсуждать различные опции.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта, в свою очередь, заявил, что планы по использованию Евросоюзом замороженных активов РФ для поддержки Украины осуществимы и соответствуют европейскому и международному праву.

"Мы затронули некоторые технические вопросы и должны найти на них ответы. Вот почему мы поручили (Европейской - ИФ) комиссии взяться за работу. Комиссия представит нам ответы на заседании Европейского совета в декабре, тогда мы сможем принять окончательное решение", - сказал Кошта на пресс-конференции в Брюсселе в ночь на пятницу.

По его словам, "предложенное комиссией решение соблюдает европейское и международное право", "все технические вопросы могут быть решены".

"Это абсолютно возможно, и это решение осуществимо", - заверил Кошта.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность использования российских замороженных активов в размере около 170 млрд евро, которые в настоящее время хранятся в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе.