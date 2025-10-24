Уитакер заявил, что Трамп ищет способы надавить на Россию и Украину

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп ищет способы оказать давление не только на Россию, но и на Украину, чтобы убедить сесть за стол переговоров, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Newsmax.

"Президент Трамп пытается изучить способы продолжения давления... откровенно говоря, на Владимира Зеленского, а также ищет новые способы давления, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров и договориться о прекращении огня", - сказал Уитакер.

Постпред США при НАТО также добавил, что в североатлантическом альянсе "напряженно работают", чтобы помочь американскому лидеру достичь мирного урегулирования конфликта на Украине.