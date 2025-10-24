Стармер на встрече "коалиции желающих" потребует поставки Украине дальнобойного оружия

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - На очередной встрече "коалиции желающих" в пятницу премьер-министр Великобритании Кир Стармер призовет к поставкам Киеву дальнобойного оружия и изъятию замороженных российских активов, а также отказу от российских энергоносителей, сообщила канцелярия.

"Ожидается, что в ходе разговора премьер-министр призовет лидеров (...) принять меры для вывода российской нефти и газа с мирового рынка, завершить работы по российским суверенным активам, чтобы разблокировать миллиарды фунтов стерлингов для финансирования обороны Украины, и активизировать поставки оружия дальнего радиуса действия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча "коалиции желающих" пройдет в пятницу в смешанном формате: в Лондон приедут президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, а также генсек НАТО Марк Рютте, еще 20 лидеров присоединятся виртуально.