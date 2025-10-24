Поиск

Ким Чен Ын заявил, что дружба РФ и КНДР достигла самого высокого уровня в истории

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Дружба между Россией и КНДР на данном этапе достигла наивысшей точки, и она будет вечной, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

"Корейско-российская дружба приобрела вечную жизненную силу и была проверена в непобедимости и мощи, в настоящее время она достигла апогея своей истории", - цитирует ЦТАК заявление Ким Чен Ына, сделанное на церемонии начала возведения Мемориального музея бойцов Корейской народной армии, принявших участие в освобождении Курской области.

Он отметил, что военные двух стран "продемонстрировали могущество корейско-российского союза".

"Пхеньян всегда будет с Москвой. Наши дружба и сплоченность будут вечны", - заключил лидер КНДР.

