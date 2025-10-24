Рынки акций Европы закрылись в плюсе, Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Фото: Arne Dedert/picture alliance via Getty Image

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли по итогам торгов в четверг, а Stoxx Europe 600 обновил рекордный максимум.

Инвесторы оценивали отчетность компаний и геополитические новости.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,37% - до 574,43 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,67%, германский DAX и французский CAC 40 - по 0,23%, итальянский FTSE MIB - 0,41%, испанский IBEX 35 - 0,07%.

Индекс делового доверия во Франции в октябре вырос до 101 пункта с пересмотренных 97 пунктов месяцем ранее, сообщило в четверг Национальное статистическое управление Insee. Показатель обновил максимум с марта 2024 года.

Сообщения о введении Вашингтоном новых санкций против крупнейших российских нефтяных компаний спровоцировали резкий рост цен на нефть. На этом фоне повысилась капитализация европейских нефтяных гигантов, в том числе BP plc - на 3,7%, Shell - на 2,6%, TotalEnergies - на 2%.

Рыночная стоимость финской Nokia подскочила на 10,8%. Чистая прибыль и выручка поставщика телекоммуникационного оборудования за минувший квартал превзошли прогнозы благодаря доходам в сфере сетевой инфраструктуры.

Акции Kering, квартальные результаты которой оказались лучше ожиданий рынка, подорожали на 8,7%.

Цена бумаг London Stock Exchange Group выросла на 7,2% после сильной квартальной отчетности биржевого оператора. Компания также объявила buyback на 1 млрд фунтов ($1,34 млрд) и сообщила о намерении продать 20% бизнеса по постпродажному обслуживанию клиентов.

Котировки акций Unilever поднялись на 0,5% на торгах в Амстердаме. Один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса сократил выручку в третьем квартале на 3,5%, что слегка не оправдало ожидания рынка, однако рост цен на продукцию компании их превысил.

Рыночная стоимость Lloyds Banking Group повысилась на 1,2%. Британский банк сократил доналоговую прибыль на 36% в третьем квартале, но показатель оказался лучше прогнозов аналитиков.

Бумаги шведского производителя легковых автомобилей Volvo Car подскочили на 38,1%. Компания существенно увеличила чистую и операционную прибыль в июле-сентябре, а ее выручка оказалась лучше ожиданий экспертов.

Французская оборонная Thales нарастила капитализацию на 0,6%. Ее заказы за девять месяцев текущего года выросли сильнее прогноза.

Бумаги французского оператора связи Orange SA подорожали также на 0,6%. Компания улучшила прогноз годовой прибыли на фоне сильных результатов за третий квартал.

Швейцарская Kuehne+Nagel увеличила рыночную стоимость на 0,5%. Одна из крупнейших в мире логистических компаний отчиталась о падении чистой прибыли на 20%, выручки - на 7% в третьем квартале, а также объявила о запуске программы сокращения расходов, в рамках которой планирует уменьшить штат на 1-1,5 тыс. рабочих мест.

Котировки Beiersdorf AG выросли на 0,3%. Германский химический концерн сообщил о сокращении продаж в третьем квартале и ухудшил прогноз для показателя на текущий год.

Акции германской SAP подорожали на 2,2%. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями увеличил выручку на 7% в прошлом квартале. При этом компания ухудшила годовой прогноз доходов "облачного" бизнеса без учета валютных колебаний.

Бумаги швейцарской Roche Holding подешевели на 3,2%. Выручка фармкомпании в июле-сентябре оказалась хуже ожиданий рынка.

Французская Dassault Systemes потеряла 13% рыночной стоимости после снижения годового прогноза выручки.

Котировки Carrefour упали на 3,9%. Крупнейший продовольственный ритейлер Европы отчитался о замедлении поквартального темпа роста выручки в июле-сентябре, но подтвердил прогноз на текущий год.

Стоимость акций нидерландской пивоваренной Heineken снизилась на 1,1%. Компания объявила целевые показатели по дополнительному снижению годовых издержек на 400-500 млн евро в рамках нового пятилетнего плана развития. Heineken ожидает, что органический годовой рост ее выручки к 2030 году будет составлять 4-6% (mid-single digit).