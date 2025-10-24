Поиск

Фондовые индексы США выросли на новостях из Белого дома

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в четверг выросли.

Позитивным фактором для рынка стала новость о том, что президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что это произойдет в четверг на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.

Кроме того, инвесторы оценивали отчетности крупных компаний, результаты которых оказались неоднозначными.

Котировки акций Honeywell International выросли на 6,8%. Промышленно-технологическая корпорация увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 29%, выручку - на 7%. Также Honeywell, которая находится в процессе реорганизации, улучшила годовой прогноз скорректированной прибыли, но несколько ухудшила оценку выручки.

Цена бумаг Dow Inc. взлетела на 13%. Химическая компания в июле-сентябре сократила чистую прибыль более чем втрое, но скорректированный показатель оказался лучше ожиданий аналитиков.

Вслед за скачком стоимости нефти акции Chevron Corp. подорожали на 0,6%, Exxon Mobil - на 1,1%, ConocoPhillips - на 3,1%, Marathon Petroleum - на 3,9%.

Капитализация Tesla повысилась к концу сессии на 2,3% после снижения в первой половине дня. Производитель электромобилей в июле-сентябре нарастил выручку до рекорда, но чистая прибыль рухнула на 37%. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,5 на бумагу, что оказалось хуже консенсус-прогноза LSEG на уровне $0,54.

Hasbro Inc. в июле-сентябре увеличил чистую прибыль на 5%, а также улучшил прогноз выручки на текущий год. Акции производителя игрушек выросли в цене на 3,7%.

Котировки бумаг Amazon.com Inc. ушли вверх на 1,4%, Alphabet Inc. - на 0,6%, Nvidia Corp. - на 1%, Boeing Co. - на 0,5%, Apple Inc. - на 0,4%, Broadcom - на 1,2%, Albemarle Corp. - на 6,7%.

Цена бумаг Microsoft Corp. не изменилась по итогам торгов.

В то же время котировки акций International Business Machines опустились на 0,9%. Компания вернулась к чистой прибыли в третьем квартале, а скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов аналитиков. Тем не менее, инвесторов разочаровали показатели IBM в сегменте программного обеспечения, сообщает MarketWatch.

Цена бумаг Southwest Airlines Co. упала на 6,3%. Авиакомпания в прошедшем квартале сократила чистую прибыль на 19%, хотя скорректированный показатель оказался лучше ожиданий экспертов.

Стоимость бумаг Super Micro Computer Inc. рухнула на 8,7% после того, как американский производитель комплектующих для серверов и систем хранения данных ухудшил оценку выручки в июле-сентябре. Компания заявила, что выручка составит около $5 млрд по сравнению с ожидавшимися $6-7 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали $6,52 млрд, по данным LSEG.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 144,2 пункта (на 0,31%) и достиг 46734,61 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов выросло на 39,04 пункта (на 0,58%) - до 6738,44 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 201,4 пункта (на 0,89%) и завершил сессию на отметке 22941,8 пункта.

