Трамп объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп недоволен использованием Канадой в рекламе высказываний 40-го президента США Рональда Рейгана о пошлинах, он объявил о прекращении торговых переговоров с Оттавой.

"Пошлины очень важны для национальной безопасности и экономики США. В связи с их возмутительным поведением все торговые переговоры с Канадой настоящим прекращаются", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он назвал "фейком" рекламу, в которой Рейган в негативном ключе высказывается о пошлинах.

"Они сделали это исключительно для того, чтобы мешать решению Верховного суда США и других судов", - полагает американский лидер.