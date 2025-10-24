Поиск

В Финляндии в декабре пройдет оборонный саммит стран Восточной Европы

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Финляндии 16 декабря пройдет встреча на высшем уровне стран Восточной Европы, на которой будет рассмотрено оборонное сотрудничество государств.

Во встрече примут участие страны Балтии, Польша, Румыния и Болгария, сообщает в пятницу портал Yle со ссылкой на заявление премьер-министра Финляндии Петтери Орпо после саммита ЕС в Брюсселе.

"Цель состоит в том, чтобы инициировать конкретное сотрудничество для укрепления обороны восточных приграничных стран, а также обсудить, как будет обеспечено финансирование восточных приграничных стран в следующей Европейской многолетней финансовой программе", - говорится в сообщении.

Как ожидается, саммит пройдет в Хельсинки.

Хельсинки ЕС Финляндия Восточная Европа
