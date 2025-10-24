Поиск

В Ирландии начались выборы президента

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президентские выборы проходят в пятницу в Ирландии, в стране открыты более 5,5 тыс. избирательных участков, которые будут работать до 22:00 по местному времени (00:00 по московскому), сообщает ирландское телевидение.

Право голоса в стране имеют около 3,6 млн человек. Им предстоит сделать выбор из двух претендентов - представительницы партии "Фине гэл" (либерал-консерваторы) Хизер Хемфрис и независимого кандидата Кэтрин Коннолли. В избирательный бюллетень внесено и третье имя - Джима Гэвина от партии "Фианна файл" (республиканцы), однако он снял кандидатуру во время предвыборной кампании.

Телеканал отмечает, что урны для голосования будут вскрыты в субботу в 9:00 (11:00 по московскому времени), после чего начнется подсчет голосов.

Ирландия
