Министр экономики Германии прибыла с визитом в Киев

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Глава Минэкономики Германии Катерина Райхе совершает визит на Украину в сопровождении сотрудников ряда немецких компаний, в том числе оборонных, сообщает Handelsblatt.

В Киеве она встретится с представителям правительства Украины и предпринимателями. По данным газеты, в ходе встреч будет обсуждаться повышение устойчивости Украины.

Министр объявила о предоставлении Украине дополнительно 30 млн евро на ремонт энергосистем. Газета напоминает, что ранее Берлин направил в фонд по поддержке энергетической отрасли Украины 390 млн евро.

В делегацию Райхе входят сотрудники энергетических компаний Германии RWE и E.ON SE. Райхе намерена обсуждать с украинской стороной помощь Берлина в защите и ремонте энергетической системы Украины, ускоренные и комплексные поставки таких грузов как трансформаторы.

По информации издания, большинство сопровождающих министра - представители компаний из сферы обороны и безопасности, имеющие коммерческие связи с украинской стороной, включая компанию Hensoldt по производству сенсоров и электроники для оборонной сферы, компании Stark и Quantum Systems, собирающие беспилотники.

По информации газеты, Quantum Systems намерена в этом году удвоить производственные мощности на Украине. В свою очередь оружейный концерн Rheinmetall создал ранее с госконцерном "Укроборонпром" предприятие по производству и обслуживанию БМП.

Источники Handelsblatt в правительстве заявляют, что в ходе поездки Райхе хочет поддержать и развивать промышленное сотрудничество стран, даже если конкретных решений принять не удастся.