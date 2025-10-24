Поиск

Министр экономики Германии прибыла с визитом в Киев

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Глава Минэкономики Германии Катерина Райхе совершает визит на Украину в сопровождении сотрудников ряда немецких компаний, в том числе оборонных, сообщает Handelsblatt.

В Киеве она встретится с представителям правительства Украины и предпринимателями. По данным газеты, в ходе встреч будет обсуждаться повышение устойчивости Украины.

Министр объявила о предоставлении Украине дополнительно 30 млн евро на ремонт энергосистем. Газета напоминает, что ранее Берлин направил в фонд по поддержке энергетической отрасли Украины 390 млн евро.

В делегацию Райхе входят сотрудники энергетических компаний Германии RWE и E.ON SE. Райхе намерена обсуждать с украинской стороной помощь Берлина в защите и ремонте энергетической системы Украины, ускоренные и комплексные поставки таких грузов как трансформаторы.

По информации издания, большинство сопровождающих министра - представители компаний из сферы обороны и безопасности, имеющие коммерческие связи с украинской стороной, включая компанию Hensoldt по производству сенсоров и электроники для оборонной сферы, компании Stark и Quantum Systems, собирающие беспилотники.

По информации газеты, Quantum Systems намерена в этом году удвоить производственные мощности на Украине. В свою очередь оружейный концерн Rheinmetall создал ранее с госконцерном "Укроборонпром" предприятие по производству и обслуживанию БМП.

Источники Handelsblatt в правительстве заявляют, что в ходе поездки Райхе хочет поддержать и развивать промышленное сотрудничество стран, даже если конкретных решений принять не удастся.

RWE Минэкономики Укроборонпром Rheinmetall Украина Катерина Райхе Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Rivian заплатит $250 млн для урегулирования иска об искажении информации в ходе IPO

Rivian заплатит $250 млн для урегулирования иска об искажении информации в ходе IPO

Президент Молдавии выдвинула бизнесмена Мунтяну в премьер-министры

Трамп выбрал средний по жесткости вариант антироссийских санкций

Трамп выбрал средний по жесткости вариант антироссийских санкций

Что случилось этой ночью: пятница, 24 октября

Рынки акций Европы закрылись в плюсе, Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Рынки акций Европы закрылись в плюсе, Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Уитакер заявил, что Трамп ищет способы надавить на Россию и Украину

Уитакер заявил, что Трамп ищет способы надавить на Россию и Украину

Саммит ЕС подтвердил обещания Евросоюза оказывать финансовую помощь Украине

Трамп призвал подождать несколько месяцев, чтобы оценить ущерб от санкций против РФ

Лидеры ЕС не приняли решение по российским активам, перенесли его на декабрь

В Белом доме не исключают встречу Трампа и Путина в будущем

В Белом доме не исключают встречу Трампа и Путина в будущем
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7430 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });