FATF оставила без изменений статус РФ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) исключила Буркина-Фасо, Мозамбик, Нигерию и ЮАР из так называемого "серого" списка, то есть перечня юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации, статус России остался прежним - ее членство в группе приостановлено, сообщается в информации, размещенной в телеграм-канале Росфинмониторинга.

Пленарная неделя группы проходила с 20 по 24 октября в Париже.

Теперь в "серый" список входят 20 юрисдикций: Алжир, Ангола, Боливия, Болгария, Вьетнам, Венесуэла, Гаити, Демократическая республика Конго, Йемен, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал, Южный Судан, Сирия и Британские Виргинские острова.

FATF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций, так называемый "черный" список, в него входят КНДР, Иран и Мьянма.

FATF приостановила членство РФ в группе 24 февраля 2023 года, после чего этот статус не изменяется. При этом страна не появилась ни в "сером", ни в "черном" списках организации.

Россия была исключена из "черного" списка FATF в сентябре 2002 года после первой оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ международным стандартам, а после второй оценки в апреле 2003 года страна с 19 июня того же года стала членом FATF. В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ. С 2010 года Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях FATF.

