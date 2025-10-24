В Белоруссии ограничили доступ к "ВКонтакте"

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Белоруссии ограничен доступ к соцсети "ВКонтакте", соответствующая запись внесена в пятницу в список ограниченного доступа к интернет-ресурсам, публикуемом на сайте государственной инспекции по электросвязи Минсвязи республики (БелГИЭ).

"На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен. Идентификатор ресурса: https://vk.com", - говорится в основании.

Длительность действия ограничения на данный момент неизвестна.



